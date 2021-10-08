Стал известен максимальный размер пособия по безработице в 2022 году

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году предлагают увеличить с 12 130 до 12 792 рублей. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Пресс-служба Министерства труда разъясняет, что эта сумма совпадает с текущим минимальным размером оплаты труда.

Условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка (но не более 12 792 рублей), а во вторые три месяца — 60% заработка, но не более пяти тысяч рублей.

"Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Оно призвано заместить заработок на период поиска работы. Минимальное же пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия", — добавили в ведомстве.

Напомним, что, согласно нынешней методике расчёта МРОТ (вступила в силу с 1 января 2021 года), показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2022-м он вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.

