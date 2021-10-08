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В Британии испугались дефицита туалетной бумаги, обвинив в этом Россию

У производителей увеличился рост расходов на изготовление этого средства гигиены и его упаковку.

8 октября, 16:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Британии может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за ситуации с ценами на газ. Об этом пишет портал Daily Mail.

Генеральный директор Конфедерации бумажной промышленности Эндрю Лардж сообщил о том, что производителей серьёзно затронул вопрос роста расходов на изготовление туалетной бумаги и её упаковку. Это бьёт по доходам и приводит к сокращению выпуска продукции.

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Практически каждый десятый бизнес в Великобритании вынужден поднять цены на товары и услуги. Всё из-за повышения цен на электричество и газ, которое, как там считают, связано с действиями России. Она якобы может увеличить поставки, но не делает этого из-за "Северного потока – 2", сообщается в издании.

Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе и к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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