В Британии может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за ситуации с ценами на газ. Об этом пишет портал Daily Mail.

Генеральный директор Конфедерации бумажной промышленности Эндрю Лардж сообщил о том, что производителей серьёзно затронул вопрос роста расходов на изготовление туалетной бумаги и её упаковку. Это бьёт по доходам и приводит к сокращению выпуска продукции.

Практически каждый десятый бизнес в Великобритании вынужден поднять цены на товары и услуги. Всё из-за повышения цен на электричество и газ, которое, как там считают, связано с действиями России. Она якобы может увеличить поставки, но не делает этого из-за "Северного потока – 2", сообщается в издании.