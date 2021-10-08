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Лукашенко предложил выпускать продукцию под маркой "ЯБатька"

Президент обратил внимание на то, что многие белорусы сейчас отказываются от ресторанной еды в пользу обыкновенных драников.

8 октября, 16:45
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/events/2021/10-2021/08-10-2021/image-thumb__35180__working_week_gallery_top/4883~-~media--521a83d4--query.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Президент Республики Беларусь</a></p>

Фото © Президент Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил предприятию Белкоопсоюза выпускать продукцию под маркой "ЯБатька", заявив, что готов рекламировать её бесплатно.

Он вспомнил своё посещение пекарни в городе Свислочи, где попробовал вкуснейший в своей жизни хлеб. По словам директора предприятия, после того визита президента эту плетёнку в народе стали называть "батькова", она пользуется у покупателей повышенным спросом.

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"Если вы это под маркой "Батька" или ещё там что-то придумаете, "ЯБатька" сейчас модно, и, если вы хотите это продавать под такой маркой, — бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь", сказал Лукашенко в ходе собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Также президент обратил внимание присутствующих на то, что многие белорусы сейчас отказываются от ресторанной еды в пользу смаженки и обыкновенных драников.

А ранее Лукашенко вспомнил, как в детстве делил бутерброд с собакой. При этом он отметил, что в те времена пища была хоть и простой, но здоровой.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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