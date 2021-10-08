Лукашенко предложил выпускать продукцию под маркой "ЯБатька"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил предприятию Белкоопсоюза выпускать продукцию под маркой "ЯБатька", заявив, что готов рекламировать её бесплатно.

Он вспомнил своё посещение пекарни в городе Свислочи, где попробовал вкуснейший в своей жизни хлеб. По словам директора предприятия, после того визита президента эту плетёнку в народе стали называть "батькова", она пользуется у покупателей повышенным спросом.

"Если вы это под маркой "Батька" или ещё там что-то придумаете, "ЯБатька" сейчас модно, и, если вы хотите это продавать под такой маркой, — бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь", — сказал Лукашенко в ходе собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Также президент обратил внимание присутствующих на то, что многие белорусы сейчас отказываются от ресторанной еды в пользу смаженки и обыкновенных драников.