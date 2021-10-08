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Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 21

Количество пострадавших тоже растёт. На данный момент известно о 49 гражданах, которые обратились за медицинской помощью.

8 октября, 16:32

Фото © Pexels

Число погибших от употребления суррогатного спирта в Оренбуржской области возросло до 21, количество пострадавших достигло 49. Об этом сообщает РИА "Новости".

"На данный момент от отравления метанолом после употребления суррогатного алкоголя в области скончались 21 человек", - сообщили агентству в правительстве Оренбургской области.

Нарколог не исключил новых жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Нарколог не исключил новых жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Лайф рассказывал, что ранее Следственный комитет уже задержал несколько человек по делу о массовом отравлении спиртным. Один из них — 29-летний житель Орска — организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции. 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский продали контрафактный алкоголь погибшим. Всего задержанных шестеро. В некоторых случаях выявленная концентрация чистого этанола в организме погибших была в три – пять раз выше смертельной дозы. Дело передали в центральный аппарат СК.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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