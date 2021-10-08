Сёстры из "Папиных дочек" умилили подписчиков, воссоединившись на репетиции ледового шоу
Актриса Дарья Мельникова сейчас активно готовится к выступлениям, снимаясь в новом сезоне "Ледникового периода", который стартовал 2 октября.
Фото © Instagram / liza_arzamasova
Видео © Instagram / liza_arzamasova
Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова встретилась со своей экранной сестрой Лизой Арзамасовой на ледовой арене и, явно уставшая от тренировок, бросилась в объятия коллеги. Та в ответ совершенно "по-сестрински" обняла Мельникову. Видео этой трогательной встречи Арзамасова опубликовала в своём инстаграме.
"Ну хоть какую-то семью вижу", — написала Арзамасова в опубликованном сториз.
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Дарья Мельникова активно готовится к выступлениям, участвуя в новом сезоне "Ледникового периода", который стартовал 2 октября. Поклонников захватила волна умиления и ностальгии по времени, когда девушки снимались вместе, — неожиданная встреча коллег по сериалу показала, что спустя годы "сестринская любовь" никуда не исчезла.
Ранее Лайф писал, что звезда "Папиных дочек" развелась с Артуром Смольяниновым после восьми лет брака. По словам артистки, никаких кризисов в их отношениях не было, просто так сложились обстоятельства.
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