Сёстры из "Папиных дочек" умилили подписчиков, воссоединившись на репетиции ледового шоу

Видео © Instagram / liza_arzamasova

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова встретилась со своей экранной сестрой Лизой Арзамасовой на ледовой арене и, явно уставшая от тренировок, бросилась в объятия коллеги. Та в ответ совершенно "по-сестрински" обняла Мельникову. Видео этой трогательной встречи Арзамасова опубликовала в своём инстаграме.

"Ну хоть какую-то семью вижу", — написала Арзамасова в опубликованном сториз.

Дарья Мельникова активно готовится к выступлениям, участвуя в новом сезоне "Ледникового периода", который стартовал 2 октября. Поклонников захватила волна умиления и ностальгии по времени, когда девушки снимались вместе, — неожиданная встреча коллег по сериалу показала, что спустя годы "сестринская любовь" никуда не исчезла.