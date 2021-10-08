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Сёстры из "Папиных дочек" умилили подписчиков, воссоединившись на репетиции ледового шоу

Актриса Дарья Мельникова сейчас активно готовится к выступлениям, снимаясь в новом сезоне "Ледникового периода", который стартовал 2 октября.

8 октября, 16:21

Фото © Instagram / liza_arzamasova

Видео © Instagram / liza_arzamasova

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова встретилась со своей экранной сестрой Лизой Арзамасовой на ледовой арене и, явно уставшая от тренировок, бросилась в объятия коллеги. Та в ответ совершенно "по-сестрински" обняла Мельникову. Видео этой трогательной встречи Арзамасова опубликовала в своём инстаграме.

"Ну хоть какую-то семью вижу",  написала Арзамасова в опубликованном сториз.

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Дарья Мельникова активно готовится к выступлениям, участвуя в новом сезоне "Ледникового периода", который стартовал 2 октября. Поклонников захватила волна умиления и ностальгии по времени, когда девушки снимались вместе, — неожиданная встреча коллег по сериалу показала, что спустя годы "сестринская любовь" никуда не исчезла.

Ранее Лайф писал, что звезда "Папиных дочек" развелась с Артуром Смольяниновым после восьми лет брака. По словам артистки, никаких кризисов в их отношениях не было, просто так сложились обстоятельства.

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Родившая месяц назад Арзамасова восхитила подписчиков плоским животом

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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