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Песков: Позиция Британии по поставкам российского газа — "абсолютный популизм"

Лондону нужно объясниться и рассказать, не хочет ли он бесплатного ресурса в неограниченном объёме, с сарказмом отметил представитель Кремля.

8 октября, 16:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Высказывание британских властей о преднамеренном ограничении поставок газа в Европу является "абсолютным популизмом". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря президента, Россия продаёт газ соответственно спросу. Великобритании необходимо уточнить свою позицию, поскольку, возможно, она хотела бы получать ресурс бесплатно и в любом объёме, саркастично добавил Песков.

"Россия ничего не ограничивает. Россия продаёт ровно столько газа, сколько его покупают. Если европейцы, в том числе Британия, будут контрактовать большее количество газа, то им будет поставляться большее количество газа. Или Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Тут они должны разъяснить", прокомментировал Песков.

Песков заявил, что Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа

Песков заявил, что Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа

Ранее Лайф писал о том, что Лавров заподозрил США в попытке "подорвать" энергетические отношения России и ЕС. Глава МИД РФ считает, что в связи с этим странам нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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