Песков: Позиция Британии по поставкам российского газа — "абсолютный популизм"
Лондону нужно объясниться и рассказать, не хочет ли он бесплатного ресурса в неограниченном объёме, с сарказмом отметил представитель Кремля.
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Высказывание британских властей о преднамеренном ограничении поставок газа в Европу является "абсолютным популизмом". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".
По словам пресс-секретаря президента, Россия продаёт газ соответственно спросу. Великобритании необходимо уточнить свою позицию, поскольку, возможно, она хотела бы получать ресурс бесплатно и в любом объёме, саркастично добавил Песков.
"Россия ничего не ограничивает. Россия продаёт ровно столько газа, сколько его покупают. Если европейцы, в том числе Британия, будут контрактовать большее количество газа, то им будет поставляться большее количество газа. Или Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Тут они должны разъяснить", — прокомментировал Песков.
Ранее Лайф писал о том, что Лавров заподозрил США в попытке "подорвать" энергетические отношения России и ЕС. Глава МИД РФ считает, что в связи с этим странам нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее.
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