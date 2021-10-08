В ОПЗЖ назвали новое подозрение Медведчуку фальшивым
Там считают, что власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело председателя политсовета партии.
Фото © ТАСС / Анна Марченко
В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвали новое подозрение председателю политсовета Виктору Медведчуку фальшивым и безосновательным. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ОПЗЖ.
"Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел", — сообщается на сайте политсилы.
Там отметили, что таким образом власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело Медведчука, назвав обвинения со стороны СБУ и Генпрокуратуры страны абсурдными. Кроме того, в ОПЗЖ указали, что новое уголовное дело было возбуждено на фоне офшорного скандала, в котором оказалось замешано высшее руководство страны.
"Симптоматично, что эти фальшивые, безосновательные "подозрения" и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов", — подчеркнули там.
Напомним, ранее СБУ предъявила Медведчуку новое обвинение в госизмене. По версии следствия, он замешан в сговоре высших должностных лиц страны, который был направлен на подрыв энергетической независимости Незалежной. Также следствие заподозрило в причастности бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-главу Нацбанка Незалежной.
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