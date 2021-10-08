В ОПЗЖ назвали новое подозрение Медведчуку фальшивым

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвали новое подозрение председателю политсовета Виктору Медведчуку фальшивым и безосновательным. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ОПЗЖ.

"Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел", — сообщается на сайте политсилы.

Там отметили, что таким образом власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело Медведчука, назвав обвинения со стороны СБУ и Генпрокуратуры страны абсурдными. Кроме того, в ОПЗЖ указали, что новое уголовное дело было возбуждено на фоне офшорного скандала, в котором оказалось замешано высшее руководство страны.