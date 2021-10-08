НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ОПЗЖ назвали новое подозрение Медведчуку фальшивым

Там считают, что власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело председателя политсовета партии.

8 октября, 18:48
<p>Фото © ТАСС / Анна Марченко</p>

Фото © ТАСС / Анна Марченко

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвали новое подозрение председателю политсовета Виктору Медведчуку фальшивым и безосновательным. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ОПЗЖ.

"Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел", — сообщается на сайте политсилы.

Там отметили, что таким образом власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело Медведчука, назвав обвинения со стороны СБУ и Генпрокуратуры страны абсурдными. Кроме того, в ОПЗЖ указали, что новое уголовное дело было возбуждено на фоне офшорного скандала, в котором оказалось замешано высшее руководство страны.

"Симптоматично, что эти фальшивые, безосновательные "подозрения" и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов", подчеркнули там.

На Украине проверят декларацию Зеленского с учётом "досье Пандоры"

На Украине проверят декларацию Зеленского с учётом "досье Пандоры"

Напомним, ранее СБУ предъявила Медведчуку новое обвинение в госизмене. По версии следствия, он замешан в сговоре высших должностных лиц страны, который был направлен на подрыв энергетической независимости Незалежной. Также следствие заподозрило в причастности бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-главу Нацбанка Незалежной.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1