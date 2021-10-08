В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившейся пятиэтажки

Грузинские спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Батуми. Об этом сообщает местное агентство Batumilebi.

"Пострадавшую женщину доставили в местную клинику. По словам её мужа, под обвалами всё ещё находятся их дети", — пишет издание.