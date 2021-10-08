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В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившейся пятиэтажки

Как ранее сообщили местные власти, инцидент мог произойти из-за утечки бытового газа.

8 октября, 18:53
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CUxpoQgrJZP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/batumelebi.ge</a></p>

Фото © instagram.com/batumelebi.ge

Грузинские спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Батуми. Об этом сообщает местное агентство Batumilebi.

"Пострадавшую женщину доставили в местную клинику. По словам её мужа, под обвалами всё ещё находятся их дети", — пишет издание.

Житель обрушившегося в Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи из-под завалов

Житель обрушившегося в Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи из-под завалов

Как сообщили в Минздраве региона Аджария, местные спасатели продолжают операцию по поиску и спасению других пострадавших. Сообщений о погибших в результате ЧП по-прежнему не поступало.

Как сообщал Лайф, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. Есть пострадавшие, но о жертвах пока не сообщается. На месте работают бригады спасателей. Как сообщили местные власти, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.

Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми

Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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