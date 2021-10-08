Диетолог объяснила вред от использования пластиковой посуды в СВЧ-печи

Онкология может быть спровоцирована использованием пластиковой посуды в микроволновой печи, сами блюда навредить не могут. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Может попасться такая пластиковая посуда, которая токсична при нагреве. Есть риск попадания в блюдо вредных соединений. Если это произошло один раз, то вряд ли окажет серьёзное влияние. Но когда человек ест такую пищу изо дня в день, то это может привести к некоторым видам онкологических заболеваний", — объяснила диетолог.

При этом, по словам специалиста, стеклянная посуда безопасна. Кроме того, в микроволновке из-за возможного разрушения витаминов не стоит повторно греть одну и ту же порцию еды. Однако использование печи бывает гораздо полезнее, чем сковородки, добавила Круглова.

"Если человек повторно разогревает на сковородке какое-то мясное блюдо или гарнир, то использует для этого масло. Это повышает калорийность еды, что не очень хорошо", — пояснила Круглова.