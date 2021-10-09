В Белом доме рассказали, как Байден не позволил Трампу утаить важные документы
Экс-глава государства не хотел, чтобы данные файлы попали в комиссию законодателей.
Фото © ТАСС / ЕРА
Президент США Джо Байден не позволил своему предшественнику Дональду Трампу укрыть документы о том, чем он был занят в день штурма Капитолия 6 января. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
"Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для Конгресса США полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий", — заявила Псаки.
По словам пресс-секретаря Белого дома, действующая администрация серьёзно относится к случившемуся 6 января, поэтому предоставляет все имеющиеся сведения в рамках идущего расследования, в том числе и комиссии Конгресса США. Псаки отметила, что правовая отсылка, которой хотел воспользоваться Трамп, чтобы документы не попали в комиссию законодателей, в этом случае не так уж и применима.
Напомним, 6 января сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.
Комментариев: 0