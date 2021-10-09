В Белом доме рассказали, как Байден не позволил Трампу утаить важные документы

Президент США Джо Байден не позволил своему предшественнику Дональду Трампу укрыть документы о том, чем он был занят в день штурма Капитолия 6 января. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для Конгресса США полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий", — заявила Псаки.