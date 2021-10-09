Саакашвили прекратил голодовку в тюрьме и начал есть мёд

"У него был доступ к самым разным продуктам, включая натуральные соки, мёд. А после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок мёда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мёд, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением", — уточнил Цхвариашвили.