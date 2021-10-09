Саакашвили прекратил голодовку в тюрьме и начал есть мёд
По словам защитников, за время ареста политик похудел на 12 килограммов.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, начал есть мёд, сообщил журналистам начальник пенитенциарной службы страны Ника Цхвариашвили.
"У него был доступ к самым разным продуктам, включая натуральные соки, мёд. А после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок мёда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мёд, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением", — уточнил Цхвариашвили.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует задержанного.
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