Экс-замминистра просвещения Ракова находилась в одной камере с рецидивисткой
В ОНК Москвы заявили, что это противоречит правилам содержания арестантов.
Фото © ТАСС / пресс-служба Тверского суда
Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова находится в изоляторе временного содержания на Петровке вместе с рецидивисткой, которая склонна к насилию. Об этом сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачёва.
"Ракова находится в ИВС на Петровке, 38 в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, её сознательно лишали всё это время самого необходимого. И в первую очередь воды", — пояснила член ОНК Москвы.
Меркачёва уточнила, что Ракова находилась в камере с уголовницей, которая провела за решёткой больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница показывала экс-замминистра приёмы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.
Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей.
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