Экс-замминистра просвещения Ракова находилась в одной камере с рецидивисткой

Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова находится в изоляторе временного содержания на Петровке вместе с рецидивисткой, которая склонна к насилию. Об этом сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачёва.

"Ракова находится в ИВС на Петровке, 38 в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, её сознательно лишали всё это время самого необходимого. И в первую очередь воды", — пояснила член ОНК Москвы.

Меркачёва уточнила, что Ракова находилась в камере с уголовницей, которая провела за решёткой больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница показывала экс-замминистра приёмы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом.