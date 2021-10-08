Сборная России повела в счёте в матче со Словакией благодаря автоголу

Сборная России по футболу открыла счёт в матче квалификации чемпионата мира 2022 года против Словакии. Наша команда вышла вперёд благодаря автоголу словаков.

На 24-й минуте поединка россияне провели быструю атаку, в ходе которой Сергей Терехов сделал пас в открытую зону на Арсена Захаряна, а тот прострелил мяч вдоль вратарской словацкой команды. Защитник гостей Милан Шкриньяр пытался прервать передачу, однако срезал мяч в свои ворота.

Сейчас идёт второй тайм матча, счёт по-прежнему 1:0. Встреча проходит на стадионе "Ак Барс арена" в Казани. Для защитника "Сочи" Терехова этот матч стал дебютным в составе сборной России. С капитанской повязкой на поле вышел хавбек "Зенита" Далер Кузяев.