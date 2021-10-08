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Сборная России повела в счёте в матче со Словакией благодаря автоголу

Сейчас идёт второй тайм поединка. Встреча проходит на стадионе "Ак Барс арена" в Казани.

8 октября, 20:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUx4bH2o85F/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teamrussia</a></p>

Фото © Instagram / teamrussia

Сборная России по футболу открыла счёт в матче квалификации чемпионата мира 2022 года против Словакии. Наша команда вышла вперёд благодаря автоголу словаков.

На 24-й минуте поединка россияне провели быструю атаку, в ходе которой Сергей Терехов сделал пас в открытую зону на Арсена Захаряна, а тот прострелил мяч вдоль вратарской словацкой команды. Защитник гостей Милан Шкриньяр пытался прервать передачу, однако срезал мяч в свои ворота.

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Сейчас идёт второй тайм матча, счёт по-прежнему 1:0. Встреча проходит на стадионе "Ак Барс арена" в Казани. Для защитника "Сочи" Терехова этот матч стал дебютным в составе сборной России. С капитанской повязкой на поле вышел хавбек "Зенита" Далер Кузяев.

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Отметим, что матч против Словакии стал четвёртым для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Пока на его счету ничья с Хорватией (0:0), а также победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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