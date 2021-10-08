Опубликован список 30 футболистов, номинированных на "Золотой мяч"

Французский журнал France Football опубликовал список номинантов на награду лучшему футболисту мира 2021 года "Золотой мяч". В него вошли 30 спортсменов, среди которых форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

Также на премию были номинированы Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия); Николо Барелла ("Интер", Италия); Карим Бензема ("Реал", Испания); Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия); Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия); Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия); Браим Диас ("Реал", Испания); Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция); Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); Фил Фоден ("Манчестер Сити"); Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия); Жоржиньо ("Челси", Англия); Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия); Н’Голо Канте ("Челси", Англия), Симон Кьер ("Милан", Италия), Роберт Левандовски ("Бавария", Германия); Ромелу Лукаку ("Челси", Англия); Рияд Махрез ("Манчестер Сити"); Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия); Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция); Лука Модрич ("Реал", Испания), Жерар Морено ("Вильярреал", Испания), Мейсон Маунт ("Челси", Англия), Неймар (ПСЖ, Франция); Педри ("Барселона", Испания); Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия); Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия); Луис Суарес ("Атлетико", Испания).

Ежегодная торжественная церемония вручения награды состоится 29 ноября. Последним обладателем "Золотого мяча" стал Месси. Он побеждал в этой премии уже шесть раз. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции France Football отменил вручение награды.