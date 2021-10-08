Главред "Новой газеты" рассказал, пойдёт ли в политику
Он также ответил на вопрос, насколько опасно работать журналистом.
Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам, что не собирается идти в политику.
"В какую политику, вы что? У меня самая прекрасная работа на свете", — ответил на вопрос журналист.
Главред отметил, что по средам и пятницам объявляются новые иноагенты, а на факультеты журналистики всё равно гигантский конкурс.
"Я не понимаю пока, как это соотносится и почему люди готовы рисковать, ради чего?" — заявил Муратов, отвечая на вопрос, опасно ли работать журналистом.
Ранее Лайф сообщал о том, что помимо главреда "Новой газеты" Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке.
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