Главред "Новой газеты" рассказал, пойдёт ли в политику
Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Он также ответил на вопрос, насколько опасно работать журналистом.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам, что не собирается идти в политику.
"В какую политику, вы что? У меня самая прекрасная работа на свете", — ответил на вопрос журналист.
Главред отметил, что по средам и пятницам объявляются новые иноагенты, а на факультеты журналистики всё равно гигантский конкурс.
"Я не понимаю пока, как это соотносится и почему люди готовы рисковать, ради чего?" — заявил Муратов, отвечая на вопрос, опасно ли работать журналистом.
Ранее Лайф сообщал о том, что помимо главреда "Новой газеты" Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке.