Главред "Новой газеты" рассказал, пойдёт ли в политику

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам, что не собирается идти в политику.

"В какую политику, вы что? У меня самая прекрасная работа на свете", — ответил на вопрос журналист.

Главред отметил, что по средам и пятницам объявляются новые иноагенты, а на факультеты журналистики всё равно гигантский конкурс.