В России не выявили ни одного случая смерти после вакцинации от ковида
За ситуацией с побочными эффектами от препаратов против коронавируса следит специальная автоматизированная система "Фармаконадзор".
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Росздравнадзор не зафиксировал в стране ни одной смерти, связанной с вакцинацией от ковида. Об этом заявила замглавы ведомства Ирина Серёгина.
Во время своего визита в республиканский перинатальный центр в Махачкале она рассказала, что ситуацию с фиксируемыми побочными эффектами от препаратов против коронавируса отслеживает специальная автоматизированная система "Фармаконадзор".
"Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации. Мы очень просим всех врачей и обращаемся, чтобы всю информацию, которая есть о побочных реакциях после вакцинации, они передавали в эту систему, которая существует во всех странах Европы, и благодаря тому, что они нам дают информацию о побочных явлениях, меняются показания к применению лекарственных препаратов, вакцин. Смерти с применением вакцины не установлены", — приводит слова Серёгиной ТАСС.
Ранее врачи рассказали, когда в России снизится рост заболеваемости ковидом. Специалисты считают, что стремительное увеличение числа заразившихся связано с низким уровнем вакцинации населения.
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