Ани Лорак рассказала о травле со стороны украинцев

Украинская певица Ани Лорак подверглась травле со стороны соотечественников, из-за чего начала выступать на российской сцене. Об этом исполнительница рассказала в беседе с украинским телеканалом "1+1".

Артистка сообщила о том, что семь лет назад украинская сцена стала для неё "тесной". Тогда гневные нападки соотечественников воспринимались как политический заказ. Она добавила, что не станет отказываться от концертов в России, напомнив об отсутствии защиты со стороны украинских властей от нападок недоброжелателей.

Позднее на интервью ответил продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. Он отметил талант Лорак, но добавил, что у неё "мало мозгов".