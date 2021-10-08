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Ани Лорак рассказала о травле со стороны украинцев

Звезда не планирует отказываться от концертов в России, несмотря на сложности в отношениях двух стран.

8 октября, 19:13
<p>Фото © <a href="https://www.anilorak.ua/ru/photo/album380" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Ани Лорак</a></p>

Фото © Официальный сайт Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак подверглась травле со стороны соотечественников, из-за чего начала выступать на российской сцене. Об этом исполнительница рассказала в беседе с украинским телеканалом "1+1".

Артистка сообщила о том, что семь лет назад украинская сцена стала для неё "тесной". Тогда гневные нападки соотечественников воспринимались как политический заказ. Она добавила, что не станет отказываться от концертов в России, напомнив об отсутствии защиты со стороны украинских властей от нападок недоброжелателей.

Позднее на интервью ответил продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. Он отметил талант Лорак, но добавил, что у неё "мало мозгов".

Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с её настоящим весом

Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с её настоящим весом

Ранее Кондратюк уже высказывался в адрес Лорак. Он подчёркивал, что не уважает певицу, поскольку она стояла на одной сцене с российскими политиками и "улыбалась тогда, когда украинцев убивали". По мнению Кондратюка, всем украинским артистам, которые живут и выступают в России, нужно запретить в обязательном порядке давать концерты на Украине.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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