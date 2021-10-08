В Европе придумали, как быть с ценами на газ

Представители Евросоюза хотят обсудить возможность совместных закупок и хранения природного газа для того, чтобы повысить энергоустойчивость региона и победить последствия газового кризиса, с которым столкнулась Европа. Об этом пишет Bloomberg.

В документе, подготовленном Еврокомиссией, есть предложения по снижению налогов, увеличению объёмов госпомощи для компаний и обеспечению поддержки бедных и наиболее уязвимых слоёв населения, говорится в материале.

Отмечается, что в Европе планируют рассмотреть возможные способы оперативного перехода на возобновляемые источники энергии. Так, например, в Брюсселе считают "зелёную" энергетику наиболее надёжной страховкой от шоков в будущем. Согласно плану, стоимость топлива снизится к апрелю 2022 года. Однако, возможно, стоимость энергоресурсов превысит средние показатели прошлых лет.