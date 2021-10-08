В Европе придумали, как быть с ценами на газ
Согласно плану, стоимость топлива снизится к апрелю 2022 года.
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Представители Евросоюза хотят обсудить возможность совместных закупок и хранения природного газа для того, чтобы повысить энергоустойчивость региона и победить последствия газового кризиса, с которым столкнулась Европа. Об этом пишет Bloomberg.
В документе, подготовленном Еврокомиссией, есть предложения по снижению налогов, увеличению объёмов госпомощи для компаний и обеспечению поддержки бедных и наиболее уязвимых слоёв населения, говорится в материале.
Отмечается, что в Европе планируют рассмотреть возможные способы оперативного перехода на возобновляемые источники энергии. Так, например, в Брюсселе считают "зелёную" энергетику наиболее надёжной страховкой от шоков в будущем. Согласно плану, стоимость топлива снизится к апрелю 2022 года. Однако, возможно, стоимость энергоресурсов превысит средние показатели прошлых лет.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, и к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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