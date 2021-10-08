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Сборная России победила Словакию в отборочном матче ЧМ-2022

Единственный гол был забит на 24-й минуте, когда Милан Шкриньяр срезал мяч в свои ворота.

8 октября, 20:37
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу на своём поле победила Словакию в отборочном матче чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0. Встреча состоялась на "Ак Барс арене" в Казани. Судил игру испанский арбитр Антонио Матеу Лаос.

С капитанской повязкой сборную России вывел на поле хавбек петербургского "Зенита" Далер Кузяев. Для защитника "Сочи" Сергея Терехова, а также игроков "Зенита" Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова матч стал дебютным в составе национальной команды.

Единственный гол был забит на 24-й минуте. После прострела Арсена Захаряна с левого фланга мяч в свои ворота срезал защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр.

В отборочной группе H россияне по-прежнему занимают второе место, набрав в семи матчах 16 очков. Наши футболисты уступают только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. На третье место поднялись словенцы (10 баллов), Словакия (9 очков) — на четвёртой позиции.

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Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Чемпионат мира по футболу

Отборочный турнир

Россия — Словакия — 1:0

Гол: Шкриньяр, в свои ворота 24' (1:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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