Сборная России победила Словакию в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России по футболу на своём поле победила Словакию в отборочном матче чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0. Встреча состоялась на "Ак Барс арене" в Казани. Судил игру испанский арбитр Антонио Матеу Лаос.

С капитанской повязкой сборную России вывел на поле хавбек петербургского "Зенита" Далер Кузяев. Для защитника "Сочи" Сергея Терехова, а также игроков "Зенита" Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова матч стал дебютным в составе национальной команды.

Единственный гол был забит на 24-й минуте. После прострела Арсена Захаряна с левого фланга мяч в свои ворота срезал защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр.

В отборочной группе H россияне по-прежнему занимают второе место, набрав в семи матчах 16 очков. Наши футболисты уступают только Хорватии, у которой есть преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. На третье место поднялись словенцы (10 баллов), Словакия (9 очков) — на четвёртой позиции.

Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.