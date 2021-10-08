ПВО Сирии отражает ракетную атаку Израиля в провинции Хомс
Уточняется, что ВВС еврейского государства наносят удары из воздушного пространства Ливана.
Фото © ТАСС / Zuma
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку ВВС Израиля в районе провинциального центра Хомс, который находится в 165 километрах от Дамаска. Об этом сообщает САНА.
"Зенитчики ведут огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет противника", — указано в сообщении.
По данным агентства, ВВС еврейского государства наносят удары по целям в САР из воздушного пространства Ливана.
Напомним, что в начале сентября истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по объектам, которые расположены на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету. Это удалось сделать благодаря комплексам российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1". Перед этим средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Дамаском.
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