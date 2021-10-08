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ПВО Сирии отражает ракетную атаку Израиля в провинции Хомс

Уточняется, что ВВС еврейского государства наносят удары из воздушного пространства Ливана.

8 октября, 20:17
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку ВВС Израиля в районе провинциального центра Хомс, который находится в 165 километрах от Дамаска. Об этом сообщает САНА.

"Зенитчики ведут огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет противника", — указано в сообщении.

Израиль перехватил ракету, запущенную из сектора Газа

Израиль перехватил ракету, запущенную из сектора Газа

По данным агентства, ВВС еврейского государства наносят удары по целям в САР из воздушного пространства Ливана.

Напомним, что в начале сентября истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по объектам, которые расположены на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету. Это удалось сделать благодаря комплексам российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1". Перед этим средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Дамаском.

Израиль перехватил запущенную из сектора Газа ракету

Израиль перехватил запущенную из сектора Газа ракету

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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