ПВО Сирии отражает ракетную атаку Израиля в провинции Хомс

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку ВВС Израиля в районе провинциального центра Хомс, который находится в 165 километрах от Дамаска. Об этом сообщает САНА.

"Зенитчики ведут огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет противника", — указано в сообщении.

По данным агентства, ВВС еврейского государства наносят удары по целям в САР из воздушного пространства Ливана.