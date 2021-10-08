Бывший президент Украины Пётр Порошенко отверг обвинения в свой адрес о причастности к коррупционным схемам поставки угля с территорий ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба его партии "Европейская солидарность".

"Власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинской, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления. Пётр Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и чёрного пиара против политических оппонентов", — говорится в заявлении на сайте партии.

Экс-президент считает, что его обвинили в сговоре с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР по прямому указанию лидера Незалежной Владимира Зеленского с целью "отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных и обнародованных на этой неделе". В партии констатировали, что "Зеленский снова врёт и в этом ничего нового".