"Зеленский снова врёт": Порошенко счёл чёрным пиаром обвинения в сговоре с Медведчуком
Он назвал подобные заявления классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел против оппозиции.
Фото © Facebook / Петро Порошенко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко отверг обвинения в свой адрес о причастности к коррупционным схемам поставки угля с территорий ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба его партии "Европейская солидарность".
"Власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинской, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления. Пётр Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и чёрного пиара против политических оппонентов", — говорится в заявлении на сайте партии.
Экс-президент считает, что его обвинили в сговоре с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР по прямому указанию лидера Незалежной Владимира Зеленского с целью "отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных и обнародованных на этой неделе". В партии констатировали, что "Зеленский снова врёт и в этом ничего нового".
Ранее Лайф сообщал, что СБУ проверит Порошенко на причастность к новому делу Медведчука. Также следствие не исключает, что в коррупционных схемах могла быть замешана бывшая глава Нацбанка страны.
Комментариев: 0