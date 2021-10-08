НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Зеленский снова врёт": Порошенко счёл чёрным пиаром обвинения в сговоре с Медведчуком

Он назвал подобные заявления классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел против оппозиции.

8 октября, 20:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/petroporoshenko/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петро Порошенко</a></p>

Фото © Facebook / Петро Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко отверг обвинения в свой адрес о причастности к коррупционным схемам поставки угля с территорий ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба его партии "Европейская солидарность".

"Власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинской, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления. Пётр Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и чёрного пиара против политических оппонентов", говорится в заявлении на сайте партии.

Экс-президент считает, что его обвинили в сговоре с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком для поставок угля из ДНР и ЛНР по прямому указанию лидера Незалежной Владимира Зеленского с целью "отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных и обнародованных на этой неделе". В партии констатировали, что "Зеленский снова врёт и в этом ничего нового".

В ОПЗЖ назвали новое подозрение Медведчуку фальшивым

В ОПЗЖ назвали новое подозрение Медведчуку фальшивым

Ранее Лайф сообщал, что СБУ проверит Порошенко на причастность к новому делу Медведчука. Также следствие не исключает, что в коррупционных схемах могла быть замешана бывшая глава Нацбанка страны.

Кравчук счёл Медведчука врагом Украины

Кравчук счёл Медведчука врагом Украины

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1