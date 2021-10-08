На граффити с Тальковым в Петербурге появится надпись "Я вернусь"

Рисунок-граффити с портретом певца и музыканта Игоря Талькова появился на трансформаторной будке на Литейном проспекте, 37–39 в Петербурге. Одним из авторов инициативы стал художник Дмитрий Монич, который рассказал газете "Петербургский дневник", что для сохранения изображения на него нанесут специальное антивандальное покрытие.

"Мысли сделать что-то в память об убитом музыканте появились примерно год назад. Я связался с сыном певца Игорем Тальковым – младшим, и мы с ним обсудили детали будущего рисунка-граффити... Выбрали проходное место на Литейном, 37–39, там, где раньше были изображения Шевчука и Эйнштейна. Будка пережила порядка пяти изображений. А сам портрет выбирали с матерью Талькова-младшего, хотелось, чтобы изображение было узнаваемым", — пояснил художник.

Как отметил Монич, портрет понравился даже пациентам, которые проходят лечение в расположенном неподалёку онкоцентре. Они говорят, что наконец-то появилось что-то красивое рядом. Для сохранности на изображение артиста нанесут антивандальный состав, благодаря которому портрет сохранится на долгое время. Кроме того, на картине появится надпись "Я вернусь". Тема возвращения стала лейтмотивом всего творчества певца.

А ранее музыкант Игорь Тальков – младший спустя 30 лет после смерти отца рассказал, что его родителя убили демонстративно, напоказ. Также он поделился воспоминаниями о детстве и о том, как пережил потерю.