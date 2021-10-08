НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В кабмине спрогнозировали скорое "выправление" цен на продукты

Согласно предварительной оценке, по итогам текущего года инфляция не должна превысить 6,5–7 процентов.

8 октября, 19:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России цены на продукты питания должны скоро выправиться после аномального роста. Такой прогноз дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его мнению, вероятность роста цен на продукты по итогам года составит не более 6 процентов. При этом Белоусов отметил, что сейчас сложно прогнозировать динамику на предстоящие месяцы. Он считает, что по итогам текущего года инфляция не превысит 6,52–7 процентов, но может быть и ниже, так как "последние два месяца могут преподнести сюрпризы".

Эксперт объяснил причину роста цен на продукты по всему миру

Эксперт объяснил причину роста цен на продукты по всему миру

Лайф также писал, что Центробанк России заявил о высокой вероятности повышения прогноза по инфляции. В связи с этим регулятор пока не видит возможности перейти к снижению ключевой ставки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1