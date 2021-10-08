В кабмине спрогнозировали скорое "выправление" цен на продукты
Согласно предварительной оценке, по итогам текущего года инфляция не должна превысить 6,5–7 процентов.
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В России цены на продукты питания должны скоро выправиться после аномального роста. Такой прогноз дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
По его мнению, вероятность роста цен на продукты по итогам года составит не более 6 процентов. При этом Белоусов отметил, что сейчас сложно прогнозировать динамику на предстоящие месяцы. Он считает, что по итогам текущего года инфляция не превысит 6,52–7 процентов, но может быть и ниже, так как "последние два месяца могут преподнести сюрпризы".
Лайф также писал, что Центробанк России заявил о высокой вероятности повышения прогноза по инфляции. В связи с этим регулятор пока не видит возможности перейти к снижению ключевой ставки.
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