В кабмине спрогнозировали скорое "выправление" цен на продукты

По его мнению, вероятность роста цен на продукты по итогам года составит не более 6 процентов. При этом Белоусов отметил, что сейчас сложно прогнозировать динамику на предстоящие месяцы. Он считает, что по итогам текущего года инфляция не превысит 6,52–7 процентов, но может быть и ниже, так как "последние два месяца могут преподнести сюрпризы".