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В Facebook извинились за новый сбой и пообещали устранить неполадки

Там пояснили, что пользователи испытывают трудности с доступом к продуктам компании.

8 октября, 20:11
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Компания Facebook извинилась за новый сбой и сообщила, что работает над устранением неполадок в работе принадлежащих ей соцсетей.

"Мы знаем, что некоторые люди испытывают трудности с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы всё исправить как можно скорее, и мы извиняемся за неудобства", указано в заявлении компании в "Твиттере".

Второй раз за неделю: В работе Instagram и Facebook зафиксирован новый масштабный сбой

Второй раз за неделю: В работе Instagram и Facebook зафиксирован новый масштабный сбой

Согласно данным сервиса Downdetector, со всего мира поступали жалобы на сбои в работе Instagram. Поступали претензии и к работе Facebook и Facebook Messenger, однако таких обращений гораздо меньше.

Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоя 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились. Лайф писал также о том, кто и сколько заработал на падении Facebook.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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