В Facebook извинились за новый сбой и пообещали устранить неполадки

Компания Facebook извинилась за новый сбой и сообщила, что работает над устранением неполадок в работе принадлежащих ей соцсетей.

"Мы знаем, что некоторые люди испытывают трудности с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы всё исправить как можно скорее, и мы извиняемся за неудобства", — указано в заявлении компании в "Твиттере".