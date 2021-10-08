Тело погибшего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Батуми
По некоторым данным, под обломками до сих пор могут находиться трое детей.
Фото © Instagram / batumelebi.ge
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что спасатели обнаружили, предположительно, тело одного погибшего под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Батуми. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
По его словам, под завалами до сих пор могут находиться трое детей. Тем не менее министр подчеркнул, что пока не может точно подтвердить данную информацию.
"Мне предоставили информацию о том, что, возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию также о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10–15, сейчас не должно быть более десяти человек", — сказал Гомелаури.
По данным грузинских телекомпаний, ранее были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы. При этом телекомпания "Имеди" сообщила, что спасатели вывели из-под завалов ещё одного мужчину. Лайф также рассказывал о спасении женщины.
Напомним, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. Есть пострадавшие, на месте работают бригады спасателей. Как сообщили местные власти, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.
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