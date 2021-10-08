Тело погибшего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Батуми

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что спасатели обнаружили, предположительно, тело одного погибшего под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Батуми. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

По его словам, под завалами до сих пор могут находиться трое детей. Тем не менее министр подчеркнул, что пока не может точно подтвердить данную информацию.

"Мне предоставили информацию о том, что, возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию также о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10–15, сейчас не должно быть более десяти человек", — сказал Гомелаури.