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Тело погибшего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Батуми

По некоторым данным, под обломками до сих пор могут находиться трое детей.

8 октября, 20:55
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUwxbZrrfcL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">batumelebi.ge</a></p>

Фото © Instagram / batumelebi.ge

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что спасатели обнаружили, предположительно, тело одного погибшего под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Батуми. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

По его словам, под завалами до сих пор могут находиться трое детей. Тем не менее министр подчеркнул, что пока не может точно подтвердить данную информацию.

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Житель обрушившегося в Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи из-под завалов

"Мне предоставили информацию о том, что, возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию также о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10–15, сейчас не должно быть более десяти человек", — сказал Гомелаури.

По данным грузинских телекомпаний, ранее были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы. При этом телекомпания "Имеди" сообщила, что спасатели вывели из-под завалов ещё одного мужчину. Лайф также рассказывал о спасении женщины.

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Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми

Напомним, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. Есть пострадавшие, на месте работают бригады спасателей. Как сообщили местные власти, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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