Футболисты сборной России показали высокий уровень самоотдачи и "умирали" на поле ради положительного результата в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Словакии. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Результатом довольны, по качеству игры лучше ничего не говорить вообще. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Вообще, ничего не получалось в атаке, когда мяч был у нас", — сказал наставник в эфире телеканала "Матч ТВ".

Кроме того, Карпин отметил, что его подопечным надо было терпеть по ходу матча. Он также поведал о тактических перестановках во втором тайме.

"Нам надо было терпеть, показать, что мы команда. По самоотдаче вопросов нет, ребята все бились друг за друга, умирали на поле. Во втором тайме мы перестроились больше на игру с тремя центральными защитниками и проводили контратаки. По ходу матча было очень тревожно", — добавил главный тренер сборной России.

Также Карпин уточнил, что защитники Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков, дебютировавшие за национальную команду, сыграли достойно.

Напомним, сборная России по футболу на своём поле победила Словакию в отборочном матче чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0. Встреча состоялась на "Ак Барс арене" в Казани. Единственный гол был забит на 24-й минуте. После прострела Арсена Захаряна с левого фланга мяч в свои ворота срезал защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр.