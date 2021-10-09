Два театра на Таганке снова объединились после 30-летнего раскола

"Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом. Мы все наследники легендарного театра на Таганке и должны вместе идти вперёд, помогая и поддерживая друг друга", — цитирует её сайт мэра Москвы.

Труппа театра на Таганке раскололась на две разные части в 1993 году в результате конфликта между действующим на тот момент режиссёром театра Николаем Губенко и бывшим режиссёром Юрием Любимовым. В результате труппа распалась на две части: одна осталась с Любимовым на старой сцене, другая во главе с Губенко организовала в 1993 году Содружество театра на Таганке. С 2015 года директором театра на Таганке является Ирина Апексимова. В 2020 году она стала директором и Содружества театра на Таганке. Объединённый театр будет называться театр на Таганке.