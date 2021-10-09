Два театра на Таганке снова объединились после 30-летнего раскола
Труппа распалась на две части из-за конфликта между действующим на тот момент режиссёром театра Николаем Губенко и Юрием Любимовым.
Фото © ТАСС / Алексей Смышляев
Московские театр на Таганке и Содружество актёров Таганки объединились после давнего конфликта, в результате которого театр раскололся на две части. Об этом рассказала директор обоих театров Ирина Апексимова.
"Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом. Мы все наследники легендарного театра на Таганке и должны вместе идти вперёд, помогая и поддерживая друг друга", — цитирует её сайт мэра Москвы.
Труппа театра на Таганке раскололась на две разные части в 1993 году в результате конфликта между действующим на тот момент режиссёром театра Николаем Губенко и бывшим режиссёром Юрием Любимовым. В результате труппа распалась на две части: одна осталась с Любимовым на старой сцене, другая во главе с Губенко организовала в 1993 году Содружество театра на Таганке. С 2015 года директором театра на Таганке является Ирина Апексимова. В 2020 году она стала директором и Содружества театра на Таганке. Объединённый театр будет называться театр на Таганке.
Ранее художественный руководитель Московского театра сатиры народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил, что оставляет свой пост. На этой должности он проработал 21 год.
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