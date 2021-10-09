В Белом доме рассказали о поисках причин загадочного "гаванского синдрома"

Американские спецслужбы до сих пор так и не установили причины "гаванского синдрома" у некоторых госслужащих США, масштабное расследование продолжается. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя подписание президентом страны Джо Байденом законопроекта, предусматривающего выделение финансовой помощи сотрудникам американских ведомств, у которых, по мнению властей, выявлен "гаванский синдром".

"Важно также знать и понимать, что мы, конечно, решительно настроены на то, чтобы как можно скорее добраться до истины в плане установления причин этих инцидентов, на выяснение того, кто несёт за них ответственность", — сказала Псаки.

Представитель Белого дома имела в виду информацию о загадочных инцидентах с американскими госслужащими за рубежом, которые, как утверждается в США, могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с возможным применением "направленной энергии". Как уточнила Псаки, усилия по изучению обстоятельств таких якобы имевших место инцидентов координируются разведывательными органами США.

"Они начали крупномасштабное расследование потенциальных причин. Они активно изучают спектр гипотез. Однако они не вынесли суждения относительно причин данных инцидентов или того, кто несёт [за них] ответственность", — подчеркнула она.

Также Псаки отрицательно ответила на вопрос о том, идёт ли речь об угрозе для выезжающих за рубеж американцев.