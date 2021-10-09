Учёный рассказал об опасности встраивания коронавируса в геном

"Если это докажут и возможна передача по наследству, то это нехорошо. Если встроится у всех поголовно, то это будет не очень хорошо. Если в наш геном что-то встраивается, оно может встраиваться либо в определённые места, либо куда попало. Если будет встраиваться куда попало, то будет выбивать работу разных генов. Фактически становиться таким же сильным мутагеном, как радиация", — пояснил Глотов в беседе с Ura.ru.