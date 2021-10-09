CoViD-2018: Американские и китайские учёные пытались создать новый коронавирус за год до пандемии Недавно "просочилось" довольно много любопытной информации о том, чем занимались некоторые научные организации задолго до официально заявленного начала пандемии. 8 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Существует некая австралийская компания, которая занимается вопросами кибербезопасности. Она называется Internet 2.0. На её официальном сайте утверждается, что в её команде работают в том числе бывшие сотрудники спецслужб США, Великобритании, Австралии и других стран.

Недавно эта организация опубликовала доклад по итогам тщательного изучения портала госзакупок Китая. И из этого отчёта следует, что в течение 2019 года в китайской провинции Хубэй (где, к слову, находится Ухань) было потрачено более 67 миллионов юаней (это 10,5 миллиона долларов) на закупку ПЦР-тестов. Притом явный резкий скачок спроса на них начался в мае 2019-го. Известно, что такие тесты используют не только для диагностики ковида, и тем не менее аналитики считают это обстоятельство весьма подозрительным. Особенно с учётом того, что заказы на эти тесты от Китайского центра контроля и профилактики заболеваний возросли ВПЯТЕРО, а от бюро по испытаниям на животных — В ДЕСЯТЬ РАЗ. Спрос среди китайских университетов тоже странно возрос. Например, Уханьский университет науки и технологий за 2019 год потратил на ПЦР в восемь раз больше, чем за 2018-й. В докладе сказано, что этот университет принимает участие в реагировании на вспышки новых заболеваний.

Эта информация дополняет картину, которая складывается из анализа спутниковых снимков парковок возле уханьских больниц: с августа 2019 года к врачам стало приезжать заметно больше народа.

И в довершение всего — ещё одна замечательная новость. Британские издания Daily Mail и The Telegraph пишут, что в 2018 году группа учёных из США, Китая и Сингапура подала очень интересную заявку на получение гранта в Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США — DAPRA. Непосредственным подателем сего оказался Питер Дасзак, это известный британский и американский зоолог, эксперт по вирусным инфекциям, в том числе по зоонозу — болезням, которые передаются людям от животных. Он возглавляет некоммерческую организацию EcoHealth Alliance, которая продвигает различные программы в сфере здравоохранения. Постоянный спикер в СМИ во время эпидемий. В DAPRA он обратился от имени целого научного сообщества из этой организации, Уханьского института вирусологии, Университета Северной Каролины и Медицинской школы Duke-NUS (Сингапур).

Зоолог Питер Дасзак. Фото © wikipedia

В заявке говорится, что исследователям нужны деньги на работы по объединению генетических данных похожих разновидностей коронавирусов. Результатом такого сочетания должно стать создание абсолютно нового вируса. Эксперт ВОЗ (который попросил не называть его имя) в общих чертах объяснил журналистам, как это делается: берутся геномы нескольких аналогичных вирусов и используются как исходный материал вроде деталей конструктора, и в итоге из них собирается совершенно новый, уникальный вирусный геном — молекула РНК. Это ещё не полноценная вирусная частица, но в РНК заложена вся программа её строительства. Теперь её нужно только поместить внутрь клетки-жертвы, и она там найдёт все подходящие запчасти для сборки патогенных частиц, уже с оболочками.

Заявка эта была отклонена, то есть денег им никто не дал, и всё же эксперт убеждён, что примерно так и появился SARS-Cov-2 и именно поэтому в природе не удаётся найти его непосредственного предка. На сегодняшний день самым ближайшим родственником считается вирус летучих мышей-подковоносов Banal-52, он совпадает с ковидом на 96,8%. Но дело в том, что различие в 3,2% слишком велико для естественной эволюции — нельзя сразу "перескочить" на нечто отличающееся на целых три процента. Вот на две десятых процента ещё можно. Если бы нашли природный вирус, совпадающий с SARS-Cov-2 на 99,98%, он вполне мог бы стать кандидатом на роль прародителя "короны". Но такого пока что не обнаружено. Взять, к примеру, ещё один вирус рукокрылых, который тоже с начала пандемии пристально изучают — RaTG13: он совпадает с ковидом на 96,1%. То есть тоже не годится на роль праковида — слишком большая разница.

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Неназванный специалист высказал ещё одну мысль: если бы удалось найти искусственно созданного прадедушку нынешнего коронавируса и на его основе создать вакцину, то она могла бы стать универсальным средством от разнообразных вариантов ковида.

Что характерно, собранные в Ухани подробные данные о генетической структуре различных вирусов до пандемии лежали в Сети в открытом доступе, но летом 2020-го стало известно, что доступ закрыли, и теперь нельзя проследить, какими вирусами чисто теоретически могли воспользоваться учёные для создания ковида.

Более того, новостная структура The Intercept (получила известность после публикаций документов Эдварда Сноудена) заявила, что в её распоряжении оказались файлы, в которых содержится такая информация: в 2014 году американский Национальный институт здравоохранения (NIH) одобрил для EcoHealth (организация вышеупомянутого Питера Дасзака) ежегодные гранты на пять лет: по 666 тысяч долларов в год, общая сумма — 3,3 миллиона долларов. Отмечается, что часть этих денег получил Уханьский институт вирусологии. Как раз недавно главный инфекционист США Энтони Фаучи оправдывался в Конгрессе США как мог: он уверял, что NIH никогда не спонсировал ничего подобного, а его оппоненты заявляли, что имеются прямо противоположные данные. В ВОЗ полагают, что в свете новых разоблачений заверения Фаучи окончательно теряют ценность.

Авторы Адель Романенкова