МИД РФ попросил снять иммунитет с подозреваемых в краже рюкзака морпехов США
Если вина молодых людей будет доказана, им может грозить до пяти лет лишения свободы.
Фото © VK / МИД России
Российский МИД направил в американское посольство ноту с требованием о снятии дипломатического иммунитета с трёх сотрудников дипмиссии, которые подозреваются в краже. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
"В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России", — сообщили в МИД РФ.
Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили американских морпехов. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США.
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