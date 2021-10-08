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МИД РФ попросил снять иммунитет с подозреваемых в краже рюкзака морпехов США

Если вина молодых людей будет доказана, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

8 октября, 16:59
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457352887/album-70034991_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © VK / МИД России

Российский МИД направил в американское посольство ноту с требованием о снятии дипломатического иммунитета с трёх сотрудников дипмиссии, которые подозреваются в краже. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

"В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России", — сообщили в МИД РФ.

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Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили американских морпехов. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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