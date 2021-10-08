МИД РФ попросил снять иммунитет с подозреваемых в краже рюкзака морпехов США

Российский МИД направил в американское посольство ноту с требованием о снятии дипломатического иммунитета с трёх сотрудников дипмиссии, которые подозреваются в краже. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

"В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России", — сообщили в МИД РФ.