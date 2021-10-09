Личный врач рассказал о проблемах со здоровьем голодающего Саакашвили

Личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил, что у политика анемия и в ближайшие дни его состояние здоровья может ухудшиться. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Как утверждает Кипшидзе, в настоящее время "Саакашвили силён и чувствует себя хорошо", но его подкосила история с обрушением дома в Батуми. Политик сильно перенервничал из-за этого, но всё равно заявил, что не намерен прекращать голодовку.

Кипшидзе уточнил, что встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы, в которой ныне находится Саакашвили. По его словам, обследования политика, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны.