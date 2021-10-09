Личный врач рассказал о проблемах со здоровьем голодающего Саакашвили
Бывшему грузинскому лидеру пока не нужна медикаментозная помощь, но она ему скоро понадобится, считает медик.
Кадр из видео © YouTube / МВД Грузии
Личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил, что у политика анемия и в ближайшие дни его состояние здоровья может ухудшиться. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
Как утверждает Кипшидзе, в настоящее время "Саакашвили силён и чувствует себя хорошо", но его подкосила история с обрушением дома в Батуми. Политик сильно перенервничал из-за этого, но всё равно заявил, что не намерен прекращать голодовку.
Кипшидзе уточнил, что встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы, в которой ныне находится Саакашвили. По его словам, обследования политика, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны.
"Ответы не обнадёживающие. Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок — и больше у него нет денег на покупку. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия", — резюмировал Кипшидзе.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. 8 октября начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявил, что политик прекратил голодовку в тюрьме, начав есть мёд и употреблять натуральные соки.
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