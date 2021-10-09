В России появилась уникальная система распознавания лжи по звуку голоса

Российские инженеры создали первую в мире онлайн-систему распознавания лжи по звучанию голоса. Компьютерный алгоритм на основе анализа акустических параметров речи, а также сравнения ответов, решают, можно ли доверять словам человека, сообщает газета "Известия".

Разработка учёных получила название RiskControl. На первом этапе работы система будет задавать участнику контрольные вопросы, чтобы получить образец эмоционально нейтральной голосовой реакции, когда гражданин говорит правду. Все следующие ответы сравниваются с этим образцом и в случае значительных отличий определяются как ложные.

"Для нас самих было удивительно обнаружить специфический признак лжи, когда участник испытания говорит "да", а при этом спектр частот его голоса такой же, как при ответе "нет". Такой эффект практически всегда говорит об обмане", — отметил директор по науке компании "Фора диджитал" Максим Конобеевский.

При этом, чтобы система работала, необходим обычный компьютер и подключенный к нему лорингофон для записи ответов. Озвучивать вопросы будет электронный голос, лишённый эмоциональной окраски речи. Звучание ответов проанализируют по времени задержки, длительности и громкости ответа, его спектральному составу и соответствию спектра частот ответа его семантическому значению.

Если ответ "да" по спектру частот звучит как "нет" и наоборот, то это является признаком обмана. Разработчики такой системы считают, что её можно будет применять при устройстве сотрудников на ответственные позиции, а также в области психологии, медицины, криминалистики и других сферах. Надёжность RiskControl проверяли во время испытаний в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.

По мнению заведующего лабораторией практической и экспериментальной психологии, доцента кафедры общей психологии Московского института психоанализа Евгения Хозе, стрессовые состояния можно заметить в невербальном поведении, включая характеристики речи, доступные для оценки с помощью частотно-спектрального анализа.

"Ориентироваться только на результаты, полученные при помощи таких систем, и выносить категорическое решение о виновности или невиновности человека во лжи без дополнительных методов неэтично", — добавил эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дарья Быльева заявила, что такая технология должна быть легче в использовании, чтобы получить более широкое применение. По её словам, любой был бы рад иметь устройство, позволяющее, например, понять, не обманывает ли партнёр по бизнесу.

"Однако на данный момент у нас нет достоверных научных данных о степени надёжности подобных систем. И нет возможности проверить их работу. К тому же чёткое разделение того, в каких случаях законно, а в каких будет незаконно использование такой системы, тоже представляет проблему", — резюмировала она.