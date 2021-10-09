НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Снимки NASA доказали, что марсианский кратер Езеро был озером

На полученных с орбиты кадрах учёные обнаружили обнажённые породы и отложения в виде веера, подобные дельтам рек Земли.

9 октября, 00:54
<p>Фото © <a href="https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-perseverance-sheds-more-light-on-jezero-crater-s-watery-past" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Фото © NASA

Снимки марсохода NASA Perseverance показали, что кратер Езеро на Красной планете около 3,7 миллиарда лет назад был озером, в которое впадала река, с этим согласны более 30 учёных из разных стран. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Фото © NASA

Фото © NASA

По данным учёных, в настоящее время климат на Марсе холодный и очень сухой, а вода на поверхности планеты в жидком состоянии нестабильна. Тем не менее на полученных с орбиты снимках исследователи обнаружили обнажённые породы и отложения в виде веера, подобные дельтам рек Земли.

Планетоход Perseverance добыл первый образец грунта Марса

Планетоход Perseverance добыл первый образец грунта Марса

Как сообщал Лайф, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1