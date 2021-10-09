Снимки NASA доказали, что марсианский кратер Езеро был озером
На полученных с орбиты кадрах учёные обнаружили обнажённые породы и отложения в виде веера, подобные дельтам рек Земли.
Снимки марсохода NASA Perseverance показали, что кратер Езеро на Красной планете около 3,7 миллиарда лет назад был озером, в которое впадала река, с этим согласны более 30 учёных из разных стран. Исследование опубликовано в научном журнале Science.
По данным учёных, в настоящее время климат на Марсе холодный и очень сухой, а вода на поверхности планеты в жидком состоянии нестабильна. Тем не менее на полученных с орбиты снимках исследователи обнаружили обнажённые породы и отложения в виде веера, подобные дельтам рек Земли.
Как сообщал Лайф, аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные. В "Роскосмосе" поздравили американских коллег. Позже NASA обнародовало видео посадки марсохода с его борта, а также опубликовало звуки с Красной планеты.
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