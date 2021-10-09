Число жертв обрушения пятиэтажки в Батуми увеличилось до четырёх

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося накануне подъезда пятиэтажного дома в центре Батуми тела ещё трёх человек. Как сообщает ТВ Пирвели, среди них один ребёнок.

Таким образом, число жертв увеличилось до четырёх. Из-под обломков ранее достали тело погибшей женщины. В больнице находятся двое пострадавших, один из которых — мужчина средних лет — в реанимации.