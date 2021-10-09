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Число жертв обрушения пятиэтажки в Батуми увеличилось до четырёх

Разбор завалов на месте ЧП продолжается, под обломками могут находиться люди.

9 октября, 01:19
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/870506867003407" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> TV Pirveli</a></p>

Фото © Facebook / TV Pirveli

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося накануне подъезда пятиэтажного дома в центре Батуми тела ещё трёх человек. Как сообщает ТВ Пирвели, среди них один ребёнок.

Таким образом, число жертв увеличилось до четырёх. Из-под обломков ранее достали тело погибшей женщины. В больнице находятся двое пострадавших, один из которых — мужчина средних лет — в реанимации.

Тело погибшего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Батуми

Тело погибшего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Батуми

Напомним, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась днём 8 октября. Как сообщили местные власти, ЧП могло произойти из-за взрыва, вызванного утечкой бытового газа.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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