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Регион
Опубликовано 9 октября 2021, 04:45

Байден поздравил главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией мира

Фото © Twitter / The Nobel Prize

Фото © Twitter / The Nobel Prize

Глава Белого дома отметил, что Муратов и Ресса неустанно и бесстрашно следовали за фактами.

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира за 2021 год.

"Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следовали за фактами", — говорится в заявлении Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер считает заслуженной премию для Муратова и Рессы, поскольку они "на первой линии борются за саму идею правды". Байден одобрил признание Нобелевским комитетом необычайной работы российского и филиппинского журналистов, которые привлекают больше внимания к растущему давлению на СМИ, "свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру".

Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову
Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

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Алёна Темирчиева
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