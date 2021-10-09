НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден поздравил главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией мира

Глава Белого дома отметил, что Муратов и Ресса неустанно и бесстрашно следовали за фактами.

9 октября, 01:45
<p>Фото © Twitter <a href="https://twitter.com/NobelPrize/status/1446400172125302784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ The Nobel Prize</a></p>

Фото © Twitter / The Nobel Prize

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира за 2021 год.

"Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следовали за фактами", — говорится в заявлении Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер считает заслуженной премию для Муратова и Рессы, поскольку они "на первой линии борются за саму идею правды". Байден одобрил признание Нобелевским комитетом необычайной работы российского и филиппинского журналистов, которые привлекают больше внимания к растущему давлению на СМИ, "свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру".

Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову

Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1