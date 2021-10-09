Байден поздравил главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией мира

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира за 2021 год.

"Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следовали за фактами", — говорится в заявлении Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер считает заслуженной премию для Муратова и Рессы, поскольку они "на первой линии борются за саму идею правды". Байден одобрил признание Нобелевским комитетом необычайной работы российского и филиппинского журналистов, которые привлекают больше внимания к растущему давлению на СМИ, "свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру".