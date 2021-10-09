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Две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в США

Место происшествия было оцеплено, подозреваемый находится под стражей.

9 октября, 02:09
<p>Фото © ТАСС/DPA</p>

Фото © ТАСС/DPA

В США в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд, в доме престарелых две женщины скончались в результате стрельбы. Об этом пишет ABC News со ссылкой на местную полицию.

"Мы услышали выстрел. Я повернулась и увидела, как его рука поднялась. Он выстрелил дважды. И я быстро убежала", рассказала одна из очевидиц случившегося.

Не менее шести человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс

Не менее шести человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс

Как уточняется, жертвами стали сотрудницы учреждения, их личности устанавливаются. Одну жертву нашли в коридоре, а другую — в офисе. Место происшествия оцеплено, подозреваемый находится под стражей.

Ранее Лайф писал о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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