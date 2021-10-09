Две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в США

В США в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд, в доме престарелых две женщины скончались в результате стрельбы. Об этом пишет ABC News со ссылкой на местную полицию.

"Мы услышали выстрел. Я повернулась и увидела, как его рука поднялась. Он выстрелил дважды. И я быстро убежала", — рассказала одна из очевидиц случившегося.

Как уточняется, жертвами стали сотрудницы учреждения, их личности устанавливаются. Одну жертву нашли в коридоре, а другую — в офисе. Место происшествия оцеплено, подозреваемый находится под стражей.