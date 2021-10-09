На Украине рассказали, как Зеленский упустил шанс подружиться с Путиным

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал, как лидер Незалежной Владимир Зеленский мог наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению политика, для этого ему нужно было бы поздравить президента РФ с днём рождения.

"А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял трубку в этот день. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями", — сказал Червоненко в эфире телеканала "Наш".

Политик отметил, что имеет в виду "условную дружбу", под которой подразумеваются в первую очередь деловые, а не личные взаимоотношения. Он считает, что лидерам стран нужно достойно разговаривать. Как отметил Червоненко, настоящий президент — это человек, который виртуозно защищает интересы своей страны.