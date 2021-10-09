На Украине рассказали, как Зеленский упустил шанс подружиться с Путиным
Червоненко отметил, что настоящий президент должен виртуозно защищать интересы своей страны.
Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко рассказал, как лидер Незалежной Владимир Зеленский мог наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению политика, для этого ему нужно было бы поздравить президента РФ с днём рождения.
"А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял трубку в этот день. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями", — сказал Червоненко в эфире телеканала "Наш".
Политик отметил, что имеет в виду "условную дружбу", под которой подразумеваются в первую очередь деловые, а не личные взаимоотношения. Он считает, что лидерам стран нужно достойно разговаривать. Как отметил Червоненко, настоящий президент — это человек, который виртуозно защищает интересы своей страны.
Не о чем поговорить: Как президент Украины выпрашивал у Кремля встречу, но сделал вид, что она ему не нужна
Ранее стало известно, что Москва направила Киеву 12 потенциальных вопросов, которые могли бы стать предметом обсуждения на встрече Путина и Зеленского. Однако Украина, как говорят в Кремле, на предложенную повестку не отреагировала, к тому же позже пресс-секретарь Зеленского обозначил очередное условие переговоров.
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