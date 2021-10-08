Не о чем поговорить: Как президент Украины выпрашивал у Кремля встречу, но сделал вид, что она ему не нужна Как полагают эксперты, Владимир Зеленский рассматривает встречу как некий агитационный акт для получения политических очков внутри Украины, а разговаривать по существу ему не о чем. 7 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Stefano Montesi — Corbis/Getty Images, © ТАСС/Zuma

Встреча президентов Украины и России может состояться в случае, если удастся определиться с набором тем, которые лидеры смогут обсудить. Пока же, как сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, предпосылок для такой встречи нет.

— Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов её провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали, — сказал Песков.

При этом сообщается, что предположительная повестка, с которой могли бы работать Владимир Путин и Владимир Зеленский, уже существует. Прежде всего два главы государства могли бы обсудить: восстановление полноценных дипломатических отношений, взаимное возвращение послов в Москву и Киев, снятие взаимных торгово-экономических ограничений, отмену санкций против физических и юридических лиц, а также возобновление транспортного сообщения между Украиной и РФ.

В свою очередь в Офисе президента Украины Владимира Зеленского отметили, что обсуждение данных вопросов украинскую сторону не интересует, об этом сообщил пресс-секретарь Сергей Никифоров.

— Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан, — отметил он. По его словам, Владимир Зеленский полагает, что диалог с Владимиром Путиным должен идти по неким "первоочерёдным" вопросам.

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При этом у главы Украины достаточно сложное положение внутри страны. После того как стали известны неприятные факты, связанные с офшорными зонами, где оказались замешаны приближённые к нему люди, он стал сильно уязвим для критики. Кроме того, в стране стремительно растёт цена на газ и падает количество экспортных товаров. Как полагает политолог Марат Баширов, Зеленскому встреча нужна только ради самопиара.

— Он же актёр, вот и хочет всё продать в пропагандистском стиле, встретиться и сказать строго Путину: "А ну, убирайтесь из нашего Крыма и нашего Донбасса". Это даст ему некие политические очки. Путин же в свою очередь предлагает тот вариант, который прежде всего интересует наших граждан и граждан Украины, самое насущное, — дать возможность родственникам спокойно общаться. Но из-за такой вот несостыковки повесток, скорее всего, встречи вовсе не произойдёт, — сказал эксперт.

Баширов добавил, что в целом президенту Украины очень важно показать для своей публики, что он ровня Путину, что он такой же сильный и властный президент, а это не совсем так.

— Он не понимает, что Путин — это человек другого масштаба: и по характеру, и по объёму решаемых им задач. В конечном итоге всё это закончится тем, что социально-экономическая ситуация на Украине подойдёт к той точке, когда снабжать население услугами ЖКХ будет практически невозможно, а оглашённый офисом Зеленского формат встречи уже никому не нужен, — подчеркнул он.

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При этом Владимир Зеленский остаётся в перманентной зависимости от внешнеполитического курса, обозначенного США и странами Европы. Он не может отказаться от антироссийской риторики, согласно которой ему должны передать Крым, а также прекратить поддержку Донбасса, так как отказ от такой риторики будет восприниматься как предательство, полагает политолог Борис Рожин.

— Понятно, что требования Зеленского нереалистичны и никто их с ним обсуждать не будет, но этим он, с одной стороны, заигрывает со своими праворадикалами, а также демонстрирует лояльность внешнеполитическому курсу США. Это же они выдвигают ультиматум России, вот его-то президент Украины слово в слово и проговаривает, поэтому, я думаю, что встреча Путина и Зеленского до конца правления последнего крайне маловероятна, — сказал политолог.

Борис Рожин подчеркнул, что в конечном итоге вопрос вроде "сможет ли Зеленский себя перебороть и встретиться с Путиным?" не стоит, так как это не его политическая позиция. Он даже не может отказаться от идеи покупать газ через Евросоюз. При этом весь "виртуальный реверс", которым пользуется Украина, в конечном итоге погашается за счёт новых кредитов, а также за счёт постоянного повышения тарифов на газ.

C большой долей вероятности можно предположить, что Зеленский просто не понимает, что происходит. Не являясь управленцем или политиком, он занял кресло президента как популярный артист, умения которого находились совсем в другой сфере. По мнению политолога Александра Роджерса, неадекватность в принятии решений является следствием этого непрофессионализма.

— Нет газа, нет угля, дров тоже нет, как и чем они собираются зимой топить теплостанции, я не знаю. При этом транзит сокращается, Венгрия от греха подальше начала газ в обход брать, финансовые потоки усыхают, а также против Зеленского опубликовали компромат, кучу статей, которые доказывают, что он связан с олигархами и офшорными деньгами. То есть его информационно топят. Зато купили ледокол, у которого стоимость обслуживания уже выше цены, по которой брали. Зачем, почему — нет ответа. Если Зеленский не понимает, к чему это всё ведёт, если он не видит, что его сливают точно так же, как сливали Порошенко, то ему можно разве что посочувствовать, — сказал эксперт.

Напомним, летом этого года Владимир Зеленский активно искал встречи с российским коллегой, публично предлагая встретиться то у папы римского, то на границе с Россией. Офис президента Украины даже рассказывал о неких предложениях, которые отправлялись в Россию, однако пресс-служба президента России это опровергла, сообщив, что никаких конкретных предложений не поступало.

Авторы Никита Юрченко