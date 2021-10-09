Самолёт потерпел крушение на территории аэропорта в США, погибло четыре человека

В США на территории аэропорта потерпел крушение самолёт, погибло четыре человека. Видео © FOX 5

В результате крушения однодвигательного самолёта на территории аэропорта в американском штате Джорджия погибло четыре человека. Об этом сообщает местный телеканал FOX 5, ссылаясь на службу пожарной охраны округа Де-Калб.

На кадрах с места происшествия видно, что самолёт после падения загорелся. Огонь потушили спасатели. Также виднеются столбы чёрного дыма.

"На борту самолёта, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днём, находилось четыре человека. Все они погибли", — уточнили представители экстренных служб.