Самолёт потерпел крушение на территории аэропорта в США, погибло четыре человека
После падения воздушное судно загорелось, его тушили прибывшие на место пожарные.
Фото © FOX 5
В США на территории аэропорта потерпел крушение самолёт, погибло четыре человека. Видео © FOX 5
В результате крушения однодвигательного самолёта на территории аэропорта в американском штате Джорджия погибло четыре человека. Об этом сообщает местный телеканал FOX 5, ссылаясь на службу пожарной охраны округа Де-Калб.
На кадрах с места происшествия видно, что самолёт после падения загорелся. Огонь потушили спасатели. Также виднеются столбы чёрного дыма.
"На борту самолёта, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днём, находилось четыре человека. Все они погибли", — уточнили представители экстренных служб.
По данным телеканала, после того как самолёт упал, аэропорт временно закрыли. Личности пассажиров, находившихся в момент катастрофы на борту воздушного судна, на данный момент не разглашаются. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что самолёт с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в Канаде. А в США самолёт разорвало на части от столкновения с рекламным щитом.
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