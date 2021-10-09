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Инфекционист озвучил самое опасное время года для встречи с ковидом

Тимаков призвал граждан вакцинироваться, чтобы избежать тяжёлого течения вирусной инфекции.

9 октября, 03:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Осень — это самое неудачное время для встречи с коронавирусом. Об этом предупредил инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков и рассказал, как снизить риск заражения ковидом.

Тимаков пояснил, что в России рост заболеваемости CoViD-19 совпал с традиционным для осени увеличением числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.

"Сейчас идут осенние вирусные инфекции помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов. Осень — это не лучшее время, чтобы "встречаться" с CoViD-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм", — отметил врач в интервью радио Sputnik.

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По словам инфекциониста, особенно опасна такая ситуация для людей, которые ещё не привились. Он отметил, что многие россияне уже встречались с коронавирусом, но в условиях роста заболеваемости есть риск получить слишком большую дозу возбудителя CoViD-19.

Лучшим способом защититься Тимаков назвал вакцинацию. Прививка не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с людьми, которые заразились ковидом, но и уменьшит угрозу инфицирования сразу несколькими вирусами этой осенью.

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Ранее врачи рассказали, когда в России снизится рост заболеваемости ковидом. Специалисты считают, что стремительное увеличение числа заразившихся связано с низким уровнем вакцинации населения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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