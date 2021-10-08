Идеальный Бонд, чтобы умереть: Как старейшая кинофраншиза попрощалась со своим шестым агентом 007 Журналист Сергей Изотов — о том, что Кэри Дзёдзи Фукунага хотел снять лучший фильм о Джеймсе Бонде и почему у него это не получилось. 8 октября, 09:19 Коллаж © LIFE. Фото © "Кинопоиск"

В российский прокат вышел 25-й фильм о самом известном в мире британском шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать". Последний раз в роли агента 007 в нём снялся Дэниел Крейг. Режиссёр картины Кэри Фукунага ("Настоящий детектив") честно старался сделать всё возможное, чтобы новая серия франшизы запомнилась зрителям. Невероятные погони, дорогие автомобили, хитроумные гаджеты и технически совершенное оружие, живописные локации, красивые девушки и, конечно же, фирменный коктейль "две водки, мартини взболтать, но не смешивать". Казалось бы, рецепт идеальный. Но, что-то пошло не так.

Действие нового фильма разворачивается через несколько лет после окончания событий прошлого фильма франшизы "007: Спектр" (2015). Главный антагонист Бонда — глава террористической организации "Спектр" Эрнст Ставро Блофельд (Кристоф Вальц) — в тюрьме. А сам агент 007 наслаждается штатской жизнью со своей последней любовью — доктором Мадлен Суонн (Леа Сейду). Но прошлое неожиданно даёт о себе знать. Причём тени дней минувших преследуют не только легендарного шпиона, но и его возлюбленную.

Фукунага бережно сохраняет все фирменные "фишки" бондианы. Бонд щеголяет в фирменном смокинге, ездит на шикарном Aston Martin, экипирован фирменными часами и не забывает про выпивку. Локации постоянно меняются: действие фильма переносится с улиц маленького уютного итальянского города то в Лондон, то на Ямайку, то на Кубу, то в Скандинавию, а развязка картины вообще происходит на одном из островов между Россией и Японией. В кадре постоянно что-то взрывается, кто-то кого-то преследует, ну а кто-то и умирает.

Технически и визуально "Не время умирать" можно назвать одним из самых совершенных фильмов об агенте 007. Несмотря на рекордную продолжительность в два часа сорок три минуты, смотрится он достаточно легко. Фукунага умеет держать зрителя в напряжении и знает, когда что-то взорвать в кадре, а когда заставить пустить слезу.

В дополнение к спецэффектам и протяжным пейзажным планам создатели бондианы не забывают и о музыкальном сопровождении. Помимо заглавной темы в исполнении Билли Айлиш, за которую она уже получила "Грэмми", в фильме звучат мелодии немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера ("Дюна", "Интерстеллар", "Король Лев", Человек дождя"), во многом отсылающие к предыдущим фильмам и продолжающие традиции Джона Барри и Дэвида Арнольда.

И конечно же, никакой фильм о Джеймсе Бонде нельзя представить без красивых женщин. Французская актриса Леа Сейду снова играет главную девушку Бонда. И кажется, что в этой роли она затмила всех предыдущих боевых подруг суперагента, за исключением другой француженки Евы Грин (Веспер Линд из "Казино Рояль"). В роли второстепенной подружки Паломы в этот раз блеснула уже игравшая с Крейгом в "Достать ножи" Ана де Армас. Ещё один яркий женский персонаж Номи (британская актриса ямайского происхождения Лашана Линч), заменившая Бонда на посту агента 007.

Главным злодеем в этот раз стал Люцифер Сафин (Рами Малек). И именно его можно назвать одним из основных провалов картины. Сын одной из жертв Блофельда и его организации слишком легко расправляется со "Спектром", при этом сам он выглядит весьма малахольным. Его образ с выпученными глазами и бормотанием не только не пугает, но и вызывает лёгкое недоумение. Кажется, Малек всё никак не может распрощаться со своим образом Эллитота Алдерсона из "Мистера Робота".

Да и сам Бонд заметно постарел. Да, он всё так же эффектно дерётся, играет мускулами и пьёт скотч и водку-мартини, но одновременно с этим становится сентиментальным. С другой стороны, Крейг изначально "давал слабину", делая образ более романтичным и человечным. И в своём последнем фильме он раскрывает душевные качества суперагента по максимуму.

Больше всего вопросов вызвал финал фильма, однако после титров мы всё-таки увидим долгожданную надпись: "Джеймс Бонд вернётся". Но вот кто заменит Крейга на этом посту, пока не известно. — Мы даже не думаем об этом. Мы хотим, чтобы Дэниел смог насладиться своим триумфом. О будущем мы начнём думать лишь в следующем году, — заявила в интервью Variety продюсер франшизы Барбара Брокколи.

Да и сам Крейг также уходит от вопросов о преемнике. — Знаете что, это уже не моя проблема, — отметил он.

Авторы Сергей Изотов