Названы угрозы российскому сегменту МКС из-за санкций

Санкции против России со стороны Запада, касающиеся поставок комплектующих для космической техники, создали угрозы для российского сегмента МКС. Об этом говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия" (оператор отечественного сегмента МКС) в журнале "Космическая техника и технологии".

"Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили своё существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина), или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия (элементную базу) импортного производства", — пояснили в статье.