Названы угрозы российскому сегменту МКС из-за санкций
В РКК "Энергия" считают, что полёт может стать нецелесообразным из-за сложностей с поддержанием работоспособности станции.
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Санкции против России со стороны Запада, касающиеся поставок комплектующих для космической техники, создали угрозы для российского сегмента МКС. Об этом говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия" (оператор отечественного сегмента МКС) в журнале "Космическая техника и технологии".
"Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили своё существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина), или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия (элементную базу) импортного производства", — пояснили в статье.
Это привело к дефициту запчастей, существенно усложнило процессы ремонта оборудования в космосе, увеличило затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению необходимых комплектующих. Как отметили в "Энергии", текущее состояние российского сегмента МКС позволяет эксплуатировать его до 2024 года включительно. Однако в случае большого количества отказов полёт может стать нецелесообразным из-за невозможности восстановления работоспособности сегмента.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" сообщил, что эксплуатация МКС не создаст больших проблем до 2025 года. При этом комиссия по безопасности рекомендовала правительствам продлить работу станции после 2024 года. Глава "Роскосмоса" также уже заявил и о сроках развёртывания Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По словам Рогозина, это планируется начать делать через пять-шесть лет.
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