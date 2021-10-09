Пьяный студент засыпал землёй Вечный огонь в Находке
После задержания 19-летний юноша в проступке раскаялся и признал вину.
Фото © Пресс-служба ОМВД России по г. Находке
Пьяный студент засыпал землей Вечный огонь в Находке. Видео © Пресс-служба ОМВД России по г. Находке
В Находке студент 2 курса одного из вузов Владивостока засыпал землёй с цветами Вечный огонь. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по городу.
Сотрудники компании, занимающиеся уборкой территории памятника, увидели, что из клумб вырваны растения, которые вместе с землей бросили в Вечный огонь. Полицейским удалось установить личность злоумышленника, им оказался 19-летний студент.
"Молодой человек пояснил, что возвращался домой после употребления алкогольных напитков. Проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь. В своем проступке парень раскаялся и признал вину", – уточнили в полиции.
На юношу завели дело по административной статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Злоумышленнику грозит штраф до 500 рублей. К тому же, он должен будет заплатить более 4 тысяч рублей в виде компенсации за повреждение зелёных насаждений и работу специалистов по очистке от комьев земли.
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