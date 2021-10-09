Пьяный студент засыпал землёй Вечный огонь в Находке

Пьяный студент засыпал землей Вечный огонь в Находке. Видео © Пресс-служба ОМВД России по г. Находке

В Находке студент 2 курса одного из вузов Владивостока засыпал землёй с цветами Вечный огонь. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по городу.

Сотрудники компании, занимающиеся уборкой территории памятника, увидели, что из клумб вырваны растения, которые вместе с землей бросили в Вечный огонь. Полицейским удалось установить личность злоумышленника, им оказался 19-летний студент.

"Молодой человек пояснил, что возвращался домой после употребления алкогольных напитков. Проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь. В своем проступке парень раскаялся и признал вину", – уточнили в полиции.