"Я в шоке": Американцы бурно отреагировали на выходку трёх морпехов США в Москве
Некоторые предположили, что военнослужащие "были назначенцами" экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Видео © МВД России
Читатели газеты Washington Post бурно отреагировали на поступок трёх морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров. Многие осудили соотечественников и выразили мнение, что их следует выслать из России.
"Я в шоке от произошедшего", — написала Harper Duncan.
"Они были назначенцами Трампа? Если так, то обвинение кажется правдоподобным", — считает Shawn S Longino.
"Удивительно, насколько всё строго в других странах, в то время как Америка Обамы — рай для преступников", — отметил MJ Brown.
Ещё один комментатор заявил, что из-за этого поступка следует закрыть Посольство США в Москве.
Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили военнослужащих Корпуса морской пехоты, занимающих в Посольстве США административно-технические должности. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США. После случившегося МИД РФ попросил снять иммунитет с подозреваемых.
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