Читатели газеты Washington Post бурно отреагировали на поступок трёх морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров. Многие осудили соотечественников и выразили мнение, что их следует выслать из России.

"Я в шоке от произошедшего", — написала Harper Duncan.

"Они были назначенцами Трампа? Если так, то обвинение кажется правдоподобным", — считает Shawn S Longino.

"Удивительно, насколько всё строго в других странах, в то время как Америка Обамы — рай для преступников", — отметил MJ Brown.