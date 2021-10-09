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"Я в шоке": Американцы бурно отреагировали на выходку трёх морпехов США в Москве

Некоторые предположили, что военнослужащие "были назначенцами" экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

9 октября, 04:46
<p>Видео © МВД России</p>

Видео © МВД России

Читатели газеты Washington Post бурно отреагировали на поступок трёх морпехов США, которых заподозрили в краже рюкзака у жителя Москвы в одном из баров. Многие осудили соотечественников и выразили мнение, что их следует выслать из России.

"Я в шоке от произошедшего", — написала Harper Duncan.

"Они были назначенцами Трампа? Если так, то обвинение кажется правдоподобным", — считает Shawn S Longino.

"Удивительно, насколько всё строго в других странах, в то время как Америка Обамы — рай для преступников", — отметил MJ Brown.

Ещё один комментатор заявил, что из-за этого поступка следует закрыть Посольство США в Москве.

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака раскрыл подробности кражи

Хозяин похищенного морпехами США рюкзака раскрыл подробности кражи

Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили военнослужащих Корпуса морской пехоты, занимающих в Посольстве США административно-технические должности. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США. После случившегося МИД РФ попросил снять иммунитет с подозреваемых.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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