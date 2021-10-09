В Москве подросток на мопеде ударился головой о шлагбаум и погиб
Инцидент произошёл ночью на улице Беломорской. Врачи пытались спасти юношу, но не смогли.
Фото © Прокуратура Москвы
В Москве подросток на мопеде ударился головой о шлагбаум и погиб. Видео © Прокуратура Москвы
В Москве 16-летний подросток за рулём мопеда ударился головой во время движения и, несмотря на усилия врачей, скончался. Инцидент произошёл этой ночью на улице Беломорской.
Прокуратура начала проверку и устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
А ранее в Екатеринбурге девочка-подросток попала под колёса трамвая и погибла на месте — её протащило несколько десятков метров и перерезало пополам. По данным ГИБДД, школьница находилась в сцепке между вагонами. В определённый момент она сорвалась на пути.
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