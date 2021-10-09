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В Москве подросток на мопеде ударился головой о шлагбаум и погиб

Инцидент произошёл ночью на улице Беломорской. Врачи пытались спасти юношу, но не смогли.

9 октября, 05:51
<p>Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/356" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Прокуратура Москвы

В Москве подросток на мопеде ударился головой о шлагбаум и погиб. Видео © Прокуратура Москвы

В Москве 16-летний подросток за рулём мопеда ударился головой во время движения и, несмотря на усилия врачей, скончался. Инцидент произошёл этой ночью на улице Беломорской.

Прокуратура начала проверку и устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

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А ранее в Екатеринбурге девочка-подросток попала под колёса трамвая и погибла на месте — её протащило несколько десятков метров и перерезало пополам. По данным ГИБДД, школьница находилась в сцепке между вагонами. В определённый момент она сорвалась на пути.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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