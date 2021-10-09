Россияне рассказали, кто лучше водит машину — мужчины или женщины

Половина россиян считает, что женщины более аккуратные автомобилисты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого каршерингом "Ситидрайв" совместно с ResearchMe. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Из опроса также следует, что мужчины и женщины в равной степени считают, что по автомобилю можно судить о том, кто за рулём (в этом уверены 61% мужчин и 59% женщин соответственно). При этом 15% респондентов обоих полов отметили, что, по их мнению, женский и мужской стили вождения не отличаются.

Отметим, что 50% опрошенных обоих полов убеждены, что женщины аккуратные водители, поскольку ведут себя на дороге более внимательно. Однако четверть респондентов (мужчины) отметили, что мужчины водят куда манёвреннее, нежели женщины. Почти 20% респондентов (женщины) высказались в пользу того, что их подход к безопасности на дороге серьёзнее, чем мужской.

Кроме того, около 70 процентов опрошенных также согласились с тем, что авто можно поделить на "мужские" и "женские". Так, респонденты заметили, что разница между машинами заключается в большей степени в размере кузова авто, дизайне и цвете транспортного средства. 24% опрошенных также уверены, что основное различие кроется в габаритах автомобиля и его мощности.

Стоит отметить, что при покупке авто более половины респондентов в первую очередь обращают внимание на надёжность машины. Для 17% опрошенных мужчин и для 19% женщин важна комплектация авто и максимально возможное количество удобств в нём. Кроме того, 36% респондентов будут принимать решение о покупке исходя из стоимости машины, 18% — из габаритов, чуть более 10% — по отзывам других автовладельцев. При этом критерии выбора транспортного средства схожи у обоих полов. С утверждением, что в современном обществе сильны гендерные стереотипы, согласны 71% опрошенных мужчин и 69% женщин. Однако мнение о том, что мужское и женское мышление и восприятие мира различаются, поддерживают 84% респондентов.