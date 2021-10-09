В США захотели изучить войну в Афганистане, чтобы "не повторить ошибок"

Группа американских сенаторов призвала создать комиссию для изучения всех аспектов войны в Афганистане. По мнению парламентариев, анализ поможет властям США избежать подобных ошибок в будущем.

Как пишет RT, комиссия призвана изучить вопросы, связанные с боевыми действиями, операциями разведки, проанализировать работу американских дипломатов, политические и стратегические решения. По итогам анализа комиссия должна подготовить рекомендации для правительства Штатов и старшего военного руководства.

Сенатор Тэмми Дакуорт считает, что это будет гарантией того, что США не только "вынесли правильные уроки из 20 лет, проведённых в Афганистане, но и не допустят повторения тех же ошибок в будущем".