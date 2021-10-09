В США захотели изучить войну в Афганистане, чтобы "не повторить ошибок"
Сенаторы предлагают создать специальную комиссию, которая проведёт анализ и выработает рекомендации для властей и военных.
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Группа американских сенаторов призвала создать комиссию для изучения всех аспектов войны в Афганистане. По мнению парламентариев, анализ поможет властям США избежать подобных ошибок в будущем.
Как пишет RT, комиссия призвана изучить вопросы, связанные с боевыми действиями, операциями разведки, проанализировать работу американских дипломатов, политические и стратегические решения. По итогам анализа комиссия должна подготовить рекомендации для правительства Штатов и старшего военного руководства.
Сенатор Тэмми Дакуорт считает, что это будет гарантией того, что США не только "вынесли правильные уроки из 20 лет, проведённых в Афганистане, но и не допустят повторения тех же ошибок в будущем".
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода американских войск из страны. 30 августа эта операция была завершена, а с ней и миссия длиной в 20 лет. Сам Байден назвал вывод военных чрезвычайно успешным, однако ряд лидеров с ним не согласился. Так, например, президент РФ Владимир Путин считает, что это произошло "мягко говоря, поспешно".
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