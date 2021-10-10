НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Рвут наших детей": В Казани бездомная собака напала на ребёнка и покусала лицо

На помощь мальчику пришла местная жительница, она отогнала пса и вызвала скорую.

9 октября, 21:58
<p>Фото © <a href="https://tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-kazani-na-ulitse-fuchika-sobaka-nabrosilas-na-malchika" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Татарстан 24"</a></p>

Фото © "Татарстан 24"

В Казани возле жилого дома на улице Юлиуса Фучика бродячая собака напала на ребёнка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

По данным телеканала "Татарстан 24", школьник вместе с другом после уроков прогуливался по местному бульвару. Потом ребята решили пойти к однокласснику. Когда дети подошли к домофону, один из мальчиков присел, чтобы завязать шнурки. В этот момент на него набросилась собака и покусала ему лицо, руки и тело.

В Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух маленьких детей

В Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух маленьких детей

Собаку отогнала жительница дома, она и оказала ребёнку первую помощь. После этого пострадавшего доставили в больницу. У мальчика диагностировали рваные раны верхней и нижней губ, также у него поцарапан нос и пострадала рука. Мама школьника уточнила, что сыну сделали уколы от бешенства. Женщина также добавила, что в последнее время количество бродячих собак в их районе увеличилось. Она уверяет, что возле школы, где учится её сын, также бегают бездомные животные.

"Почему эти собаки так спокойно гуляют и рвут наших детей? Я вот этого не понимаю, конечно. Почему за это никто не несёт ответственность — за то, что они там гуляют? И никто, никакие службы не занимаются, получается, не контролируют. Люди, я понимаю, кормят их, жалеют. Но вот рвут детей. Это как? Я не знаю. Я до сих пор в шоке нахожусь", — подчеркнула женщина.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о том, что проводится проверка. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка работе органов местного самоуправления на предмет исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

Укусивший семилетнюю девочку в Подмосковье пёс раньше уже нападал на детей

Укусивший семилетнюю девочку в Подмосковье пёс раньше уже нападал на детей

Ранее Лайф сообщал, что в Воронеже свора бродячих собак напала на ребёнка. Похожая ситуация произошла и на Камчатке. Уточнялось, что стая бездомных питомцев напала на школьницу в Петропавловске-Камчатском.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Щенки тибетского мастифа выросли настолько большими, что испуганные соседи путают их со львами

сегодня в 14:00

В Минздраве предупредили, что у курящих родителей дети болеют чаще

сегодня в 19:27

Пропавшего под Ярославлем трёхлетнего мальчика нашли живым, похитительницу поймали

сегодня в 23:06

Под Петербургом из реки выловили сумку с человеческими останками

сегодня в 12:22

Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

сегодня в 22:31

Новости партнеров

Layer 1