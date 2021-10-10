В Казани возле жилого дома на улице Юлиуса Фучика бродячая собака напала на ребёнка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

По данным телеканала "Татарстан 24", школьник вместе с другом после уроков прогуливался по местному бульвару. Потом ребята решили пойти к однокласснику. Когда дети подошли к домофону, один из мальчиков присел, чтобы завязать шнурки. В этот момент на него набросилась собака и покусала ему лицо, руки и тело.

Собаку отогнала жительница дома, она и оказала ребёнку первую помощь. После этого пострадавшего доставили в больницу. У мальчика диагностировали рваные раны верхней и нижней губ, также у него поцарапан нос и пострадала рука. Мама школьника уточнила, что сыну сделали уколы от бешенства. Женщина также добавила, что в последнее время количество бродячих собак в их районе увеличилось. Она уверяет, что возле школы, где учится её сын, также бегают бездомные животные.

"Почему эти собаки так спокойно гуляют и рвут наших детей? Я вот этого не понимаю, конечно. Почему за это никто не несёт ответственность — за то, что они там гуляют? И никто, никакие службы не занимаются, получается, не контролируют. Люди, я понимаю, кормят их, жалеют. Но вот рвут детей. Это как? Я не знаю. Я до сих пор в шоке нахожусь", — подчеркнула женщина.