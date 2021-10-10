Сотни российских туристов, летевших в Египет, застряли в аэропорту Антальи
Пассажирам предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием.
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В турецкой Анталье задержаны вылеты двух авиарейсов с российскими туристами, которые летели в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в курортном городе.
"9 октября в связи с техническими неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российскими гражданами на борту. Сотрудники генконсульства уточнили ситуацию в администрации аэропорта, установили контакт с представителями туроператора и авиаперевозчика", — рассказали в дипмиссии.
Речь идёт о рейсах FH5631 и FH7850 авиакомпании Freebird, следовавших из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх и Хургаду через Анталью. На первом рейсе 169 пассажиров, на втором — более 200 россиян. Туристы находятся в транзитной зоне аэропорта, они обеспечены водой и питанием, пассажирам также предоставлено временное размещение в гостинице. Ситуация находится на контроле генконсульства.
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