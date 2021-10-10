Сотни российских туристов, летевших в Египет, застряли в аэропорту Антальи

В турецкой Анталье задержаны вылеты двух авиарейсов с российскими туристами, которые летели в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в курортном городе.

"9 октября в связи с техническими неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российскими гражданами на борту. Сотрудники генконсульства уточнили ситуацию в администрации аэропорта, установили контакт с представителями туроператора и авиаперевозчика", — рассказали в дипмиссии.